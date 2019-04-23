نجم "ديسباسيتو" من ضَحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُطل النجم المصري رامز جلال ببرنامج مقالب مختلف في رمضان 2019، ومن المقرر عرضة على شاشة MBC.

ويروج جلال لبرنامجه "رامز في الشلال" من خلال نشره للبوسترات الدعائية الخاصة بالبرنامج عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

وعلق جلال على الصورة التي نشرها مؤخرًا: "بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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تعتمد فكرة "رامز في الشلال" على إيهام ضيف الحلقة ضحية المقلب بأنه يغرق على متن قارب بإحدى الجزر في أندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، فيما يحاول (ضيف الحلقة) السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجأ بأن الجزيرة تغرق هي أيضًا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.

الغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال الذي يتنكر في ذلك الشكل بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.

وفي هذا العام، سيقع ضحية مقالب جلال العديد من النجوم، عُرف منهم: لويس فونسي صاحب أغنية Despacito، تامر حسني، شيرين رضا، علي ربيع، حلا شيحة، محمد حماقي، مدحت شلبي، شيماء سيف، شهيرة، دنيا سمير غانم، محمد أنور، رانيا يوسف، حسين الشحات، مصطفى خاطر، وأحمد شوبير.