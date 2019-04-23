رانيا يوسف تُدلي بصوتها الدّستوري بالبدلة الرياضية.. ولم تسلمْ من سخرية الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم عدم ظهورها بملابس جريئة كما اعتادت مؤخرًا، لفتت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار، وخطفت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها أثناء مشاركتها في الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور في بلدها مصر.

وجاءت إطلالة رانيا، ببدلة رياضية ضيقة، لتفتح مجالًا أمام رواد السوشال ميديا للحديث عنها والسخرية منها، رغم أنها ابتعدت عن الجرأة والمبالغة في اختيار ملابسها.

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والتقطت كاميرات المصورين، مجموعة من الصور لرانيا أثناء ذهابها إلى اللجنة التي أدلت فيها بصوتها، في الاستفتاء، ليبدأ كثيرون في تداول صورها وكتابة التعليقات الساخرة منها.

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل قبل أيام، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام، أثناء ممارستها الرياضة في الجيم، ظهرت فيه بشكل وصفه كثيرون بالـ"مثير".

يذكر أن الفنانة المصرية، تشارك في دراما شهر رمضان المقبل مع النجمة غادة عادل وكوكبة من الفنانين.