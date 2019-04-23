شكرا لقرائتكم ممثل مصري يفكر في الاعتزال بسبب والدته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مفاجأة صادمة أعلنها الفنان المصري أحمد فلوكس لجمهوره، بعدما أكد على رغبته وتفكيره في اعتزال الفن والابتعاد عن حياة الشهرة والأضواء.

ونشر فلوكس عبر حسابه على "إنستغرام" صورة علق عليها قائلا "بفكر بقالي كتير قوي أعتزل التمثيل وأبعد نهائي عن هذه الحياة.. أبعد عن كل التعب النفسي لهذه المهنة".

وتابع الممثل المصري حديثه قائلا "أبعد عن كل ما يحدث وارجع لحياتي كما كانت أيام ما كنت طالب في الجامعة.. الحياة البسيطة البريئة.. الطموح والبراءة والاجتهاد والنجاح المبني على الموهبة والجهد فقط.. أكون إنسان طبيعي وأرجع أنا".

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فلوكس وزوجته هنا شيحة

ويبدو أن الأمر يعود إلى رغبة والدته وهو ما عبر عنه قائلا "أحمد اللي أمي كانت تتمنى أن تراه.. بعيد عن الأضواء والشهرة والحياة المدمرة نفسيا وعصبيا وأخلاقيا.. أرجع بني آدم".

ولم يترك الأمر هكذا، بل طلب في نهاية حديثه رأي الجمهور في قراره الذي ينوي اتخاذه، وهو ما تسبب في حالة انقسام واضحة بين متابعيه.

ويأتي هذا الأمر المفاجئ بعد أشهر من إعلان فلوكس زواجه من الفنانة هنا شيحة، تلك الزيجة التي جاءت بعد حالة جدل واسعة، كما أنها شهدت في الأسابيع الماضية شائعات تتحدث عن الانفصال وهو ما نفاه الثنائي.