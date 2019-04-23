سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة سوزان نجم الدين لوعكةٍ صحية خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن اصول" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل. حيث نقِلَت إلى المستشفى الجوي بمنطقة التجمع الخامس لتلقي العلاج السريع والخضوع لفحوصات طبية دقيقة. فيما نصحها الاطباء بالراحة التامة لحين ظهور نتيجة جميع الفحوصات. وكان يفترض أن تنتهي من تصوير مشاهدها في العمل قبل بداية شهر رمضان وسط جدول تصوير مكثّف لهذا المسلسل الذي كتبه احمد محمود أبو زيد ويخرجه محمد بكير وتنتجه شركة سينرجي.

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