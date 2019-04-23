ما لا تعرفه في ذكرى رحيل الفنان جمال سليمان

القاهرة - لايف ستايل
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أنور إسماعيل الذى اشتهر في أدوار الشر وقدم عددا من الاعمال التى يتذكرها الجمهور ولعل من أبرزها شخصية القماش في فيلم النمر والأنثى.
بدأ حياته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة إلى أن التقى بنجمة الجماهير نادية الجندي، فعرضت عليه مشاركتها في فيلم "المدبح" الذي انطلق بعده الفنان الراحل ليشارك بعد ذلك الزعيم عادل إمام في بطولة فيلم "النمر والأنثى".
وشارك الفنان الراحل في العديد من الأدوار المتنوعة سواء بالسينما أو المسرح وكذلك التليفزيون وهو شقيق الفنان الراحل جمال إسماعيل وأيضا شقيق الموسيقار الراحل علي إسماعيل.
وعثر عليه ميتًا داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب بالقاهرة، في ظروف غامضة، وكثرت الروايات حول واقعة وفاته، حيث ذكر في إحداها "أنه مات عقب تناوله جرعة كبيرة من الهيروين"، ورواية أخرى أكدت أنه توفي "عقب قضائه ليلة ساخنة مع إحدى الفتيات"، وهي النهاية الغامضة لأحد المؤثرين في الوسط الفني بنحو 80 عملا.
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