شكرا لقرائتكم خبر عن مريم صالح تخلع عباءة "الإخفاء" وتغنى للشيخ إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مريم صالح لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية المنفردة فى القاهرة بعد غياب طويل، وهذه المرة عبر سهرة موسيقية تعيد خلالها إحياء روائع الشيخ إمام، على مسرح كايرو جاز فى الشيخ زايد، وذلك فى تمام العاشرة والنصف مساء غدٍ الأربعاء.

وانشغلت مريم خلال الفترة الأخيرة، بمشروعها الجديد "الإخفاء" والمشترك مع الموسيقى الفلسطينى تامر أبو غزالة والموسيقى موريس لوقا، نتج عنه ألبوم غنائى نال نصيب الأسد من النجاح الجماهيرى عربيًا، منها أغنيات "تسكر تبكى" و"مكسور يا إيقاع"، إلا أنها قررت خلع عباءة "الإخفاء" مؤقتًا، والعودة إلى نوستالجيا أغانيها المحبوبة للشيخ إمام.

واختتمت مريم صالح العام الماضى برفع اسمها نحو العالمية باستحوذاها على جائزة الموسيقى الأفريقية "أفريما" لعام 2018، بعد إدراج اسمها فى عدة تصنيفات ضمن الترشحات السنوية، منها أفضل أغنية وأفضل فنانة فى شمال أفريقيا عن أغينة "إيقاع مكسور" بجانب أفضل "مشروع " أو "فرقة روك أفريقية"، وتعد "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودى جى وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، وتمنح كل عام أكثر من 33 جائزة موسيقية فى عدة تصنيفات.