بالفيديو: حلا الترك تتعمد تجاهل والدها بطريقة غريبة

تعمدت الفنانة حلا الترك تجاهل والدها المنتج محمد الترك من خلال ردها على إحدى المذيعات حول من شجعها في عمرها الصغير لتحقيق هذا النجاح الكبير.
وأوضحت في لقاء إذاعي أن والدتها منى السابر وجدتها من يشعجانها باستمرار دون أن تذكر والدها رغم كل المجهود الذي قام به منذ مشاركتها في Arabsgottalent ومتابعة نشاطاتها الفنية بعد ذلك، وصولاً إلى الاهتمام بأغانيها والحفلات المختلفة وذلك قبل حصول والدتها على حق الحضانة بعد زواج الترك من الفنانة دنيا بطمة.
وجاء ذلك ردا من حلا في تهميش دور والدها بعد برنامجها الواقعي ” حلا ” الذي لم تذكر فيه والدها إلا بشكل خفيف في الحلقات الأولى من البرنامج فقط وتعمدت عدم ذكر شقيقتها من والدها، غزل.
وظهرت حلا في غاية الحزن والتعاسة بعد إعلامها بإلغاء الحفل الغنائي المقرر خلال إطلاقها لمجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل.
وأصرت الشابة على معرفة الأسباب من فريق العمل والمشرفين على الحفل وكانت في غاية الحزن، إلا أنها عادت ووعدت محبيها في المملكة بحفل ضخم قريبا.
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