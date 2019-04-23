إليسا تتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "كرهني" عبر يوتيوب

اجتاز فيديو كليب "كرهني" للفنانة إليسا، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع، كاميل خوري، والكليب

من إخراج:إنجي جمال.

يذكر أن إليسا، طرحت آخر فيديو مصور لأغنية "شمس العيد" واقترب عدد مشاهداتها من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان:روميو لحود، توزيع:كاميل خوري.