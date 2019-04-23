شاهد.. أحمد جمال ينعى رحيل والدة هشام عباس

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نعي المطرب الشاب أحمد جمال، وفاة والدة المطرب هشام عباس التي رحلت عن عالمنا الأحد 21 إبريل الماضي، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كتب جمال عبر حسابه قائلا: "البقاء لله وفاة والدة الفنان هشام عباس ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته"، ومن المقرر أن يتلقي هشام عباس العزاء فى
جدير بالذكر أن هشام عباس يقدم حاليا برنامج "شريط كوكتيل"، على شبكة تلفزيون الحياة، يستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.
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