نورهان تواصل تصوير "قمر هادي" لـ رمضان

تواصل الفنانة نورهان، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن "قمر هادى" بطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، ومؤمن نور،

وهاجر عفيفى، وآية سماحة، ومحمد علاء، وعزوز عادل، وهايدى رفعت، وكريم سرور، وياسمين، ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، مونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجى.