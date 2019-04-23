الليلة.. سميرة سعيد تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في المغرب

تحيي الديفا سميرة سعيد، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك ضمن جولتها المغربية في كازبلانكا.

ومن المقرر أن تقدم الديفا

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها"مدلع، محصلش حاجة، هوا هوا".

ويذكر أن المطربة سميرة سعيد تحيي حفلًا غنائيًا يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في طنجة ويوم 30 أبريل في مازاكان.