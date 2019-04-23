الليلة.. عرض "يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، على المسرح القومى بالعتبة، العرض المسرحي "يعيش أهل بلدي"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويذكر أن "يعيش أهل بلدي" بطولة

أحمد سلامة ، إنتصار ، محمد رضوان ، هالة سرور، زكريا معروف ،ضياء زكريا، مريم البحراوي،هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى ، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد ، الاستعراضات محمد عبدالصبور ، تأليف وأشعار محمد بغدادي ، إخراج عاصم نجاتي .