بالصور.. فرقة برودواي تقدم عرض "السرايا" بساقية الصاوي

قدمت فرقة "برودواى" المسرحية على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى العرض المسرحى "السرايا"، تأليف محمد الشربينى وإخراج رضوان محمد.

يعد العرض توليفة متنوعة من الكوميديا والدراما، حيث يستعرض العمل من خلال أحداثه المشكلات الحياتية والاجتماعية التى تسببت فى

دخول بعض الأشخاص مستشفى الأمراض العقلية، موضحًا أن العرض يحث على عدم الانعزال عن العالم وضرورة مواجهة الناس لمشكلاتهم مهما كان حجمها.

وأكد مخرج العرض رضوان محمد، أن فكرة عرض "السرايا"

مأخوذة عن الرواية العالمية الشهيرة "أحدهم طار فوق عش الوقواق" للكاتب الأمريكى كين كيسى، وقام بتعريب الرواية المؤلف محمد الشربينى لتتماشى مع الواقع المصرى، لافتًا إلى أن العرض يتم تقديمه فى إطار ومنظور جديد يختلف تمامًا عن الرواية الأصلية، وقد شهدت القاعة إقبالًا من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

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