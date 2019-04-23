بالصور.. فرقة برودواي تقدم عرض "السرايا" بساقية الصاوي

قدمت فرقة "برودواى" المسرحية على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى العرض المسرحى "السرايا"، تأليف محمد الشربينى وإخراج رضوان محمد.
يعد العرض توليفة متنوعة من الكوميديا والدراما، حيث يستعرض العمل من خلال أحداثه المشكلات الحياتية والاجتماعية التى تسببت فىدخول بعض الأشخاص مستشفى الأمراض العقلية، موضحًا أن العرض يحث على عدم الانعزال عن العالم وضرورة مواجهة الناس لمشكلاتهم مهما كان حجمها.
وأكد مخرج العرض رضوان محمد، أن فكرة عرض "السرايا"
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