فادي بدر يستعد لإحياء حفل عيد الربيع بشرم الشيخ

يستعد المطرب فادى بدر لإحياء حفل غنائي بفندق أمواج بمدينة شرم الشيخ، يوم ٢٦ أبريل على هامش الاحتفالات بعيد الربيع.

من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من لبنان ومصر، ويقدم فادى خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي

تفاعلًا من كل محبيه، مثل: اضرب صواريخ وأغانى لبنانى ومصر.

يذكر أن اَخر أعمال فادى بدر كانت أغنية "اضرب صواريخ"، وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية.