كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى قمر يكشف عن تعاونه مع يسرا في عمل درامي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان مصطفى قمر، عن عمل درامي يجمعه بالفنانة يسرا، لم يفصح عن تفاصيله بشكل كامل، مشوقاً الجمهور لتعاونهما معاً.

وقام "قمر" بنشر صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وكتب: "يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا ربنا يحميكي يا يسرا".

يذكر أن يسرا، غابت عن المشاركة في دراما رمضان المقبل، للمرة الأولى منذ سنوات، قدمت خلالها مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة.