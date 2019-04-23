شاهد.. ما الذي جمع الدكتورة خلود مع نجوى كرم وانابيلا هلال ونادر صعب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:57 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، متابعيها بمجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مع دكتور التجميل اللبناني نادر صعب، وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال والنجمة اللبنانية نجوى كرم.

وألمحت الدكتورة خلود، إلى أنها تخطط لشيء ما مع دكتور التجميل وزوجته، لم تكشف عن تفاصيله، إلا أن متابعيها كعادتهم انهالوا بالتعليقات التي توقعت سبب لقائها بالثنائي، وهو إقدامها على إجراء جراحة تجميلية قريبًا.

وعلقت خلود على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، قائلة: ”مبين قاعدين نخطط على شي !؟، دكتور نادر صعب و زوجته أنابيلا يهبلوووووووون وروحهم حلوة وطيبين ودمهم خفيف“.

كما نشرت الدكتورة خلود صورة مع نجوى كرم وهنأتها بعطرها الجديد وقالت: “ملعون ابو العشق

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