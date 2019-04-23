“شو بدك .. بدفعلك”.. بائع سوري يهتك عرض كويتية خلف طاولة محل ملابس نسائية !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:57 مساءً - شهدت الكويت حادثة صادمة بعد أن قام وافد سوري يعمل في محل ملابس، بهتك عرض امرأة كويتية، مستغلًا خلو المكان من الزبائن. وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية؛ فإن السوري تحسس أماكن العفة في جسد المرأة، وهو يردد “شو بدك.. بدفعلك”، وبدأ يسحبها خلف طاولة في المحل.

فما كان من المرأة إلا أن أطلقت صرخات استغاثة فاضطر إلى تركها وبدأ يتوسل إليها ويساومها للخضوع إلى رغباته، وعندما تم ضبطه اعترف بارتكاب واقعة مماثلة مع وافدة أخرى.

واتصلت المواطنة على عمليات وزارة الداخلية وأبلغت بأنها تعرضت لهتك العرض من قبل بائع سوري في محل ملابس نسائية، وعلى الفور تم توجيه رجال الأمن.

وتواصل رجال الأمن مع المبلغة التي أرشدتهم إلى المحل الذي يعمل فيه الجاني، فانطلق الأمنيون برفقة المجني عليها إلى المحل وتمكنوا من القبض على السوري واقتادوه إلى مخفر المنطقة؛ حيث أقرّ بارتكاب واقعة مماثلة.