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شاهدوا نسليهان أتاغول تفاجئ زوجها وتحتفل بعيد ميلاده في الإستديو

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:57 مساءً - فاجأت النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​، زوجها الفنان التركي ​قادير دوغلو​، خلال تواجده في الاستوديو لتصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد “الوصال”، لتحتفل بعيد ميلاده.

وأحضرت نسليهان قالب حلوى ومجموعة من الحلويات، التي قدمتها لفريق عمل المسلسل، وحرصت على الإحتفال مع زوجها بهذه المناسبة، في أجواء رومانسية أمام الجميع.

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يُذكر أن نسليهان وقعت في حب قادير، خلال مشاركتهما في مسلسل “فاتح حربية” عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم، حضره مجموعة كبيرة من أهم نجوم تركيا عام 2016.



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