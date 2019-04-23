عمل درامي جديد يجمع مصطفى قمر ويسرا – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك النجم مصطفى قمر جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة ظهر من خلالها بجانب النجمة الكبيرة يسرا، وكشف من خلالها عن استعداده للبدء في التحضير لعمل فني جديد سيجمعهما سويا.

وعلق “قمر”، على الصورة وقال: “يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا.. ربنا يحفظك يا يسرا واستنونا في عمل درامي بإذن الله”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين هنئوه على هذا العمل وشجعوه على خوض التجربة.

الجدير بالذكر أن مصطفى قمر، كان أعلن منذ فترة عن استعداده لتقديم دويتو غنائي مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ 30 عاما، كما يحضر لعدد من الأغاني سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

أما النجمة يسرا، فستغيب عن الماراثون الرمضاني المقبل بعدما توقفت التحضيرات لمسلسلها الجديد وخروجه من الموسم الرمضاني، وكان آخر أعمالها مسلسل “لدينا أقوال أخرى”.