مذكرات "غير مكتملة" للمغني برنس تصدر في أكتوبر

تصدر مذكرات المغني برنس غير المكتملة بعنوان "ذي بيوتيفول وانز" في أكتوبر/تشرين الأول، بعد 3 سنوات على وفاته المفاجئة في أبريل/نيسان 2016.

وأعلن برنس، الذي توفي بجرعة زائدة من مخدر الفنتانيل عن 57 عاما، قبل شهر من وفاته أنه سيروي قصته بكلماته الخاصة في كتاب، كان من المقرر أن يصدر في 2017.



وقالت دار النشر "بنجوين راندوم هاوس" إن الكتاب الذي سيصدر في 29 أكتوبر/تشرين الأول، يضم صورا لم تنشر من قبل وقصاصات من مسودات أغنياته، إضافة إلى النصوص التي بدأ برنس كتابتها.

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ويضم هذا الكتاب أيضا مقدمة كتبها دان بيبنبرينج، الذي كان بدأ التعاون مع برنس في الكتاب خلال الأشهر التي سبقت وفاته.

يذكر أن عنوان المذكرات تحمل عنوان أغنية من ألبوم "بوربل رين" (1984)، الذي اعتبر من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى.



