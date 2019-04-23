- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مذكرات برنس تصدر خلال العام الجاري
تصدر مذكرات المغني برنس غير المكتملة بعنوان "ذي بيوتيفول وانز" في أكتوبر/تشرين الأول، بعد 3 سنوات على وفاته المفاجئة في أبريل/نيسان 2016.
وأعلن برنس، الذي توفي بجرعة زائدة من مخدر الفنتانيل عن 57 عاما، قبل شهر من وفاته أنه سيروي قصته بكلماته الخاصة في كتاب، كان من المقرر أن يصدر في 2017.
وقالت دار النشر "بنجوين راندوم هاوس" إن الكتاب الذي سيصدر في 29 أكتوبر/تشرين الأول، يضم صورا لم تنشر من قبل وقصاصات من مسودات أغنياته، إضافة إلى النصوص التي بدأ برنس كتابتها.
ويضم هذا الكتاب أيضا مقدمة كتبها دان بيبنبرينج، الذي كان بدأ التعاون مع برنس في الكتاب خلال الأشهر التي سبقت وفاته.
يذكر أن عنوان المذكرات تحمل عنوان أغنية من ألبوم "بوربل رين" (1984)، الذي اعتبر من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرات "غير مكتملة" للمغني برنس تصدر في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.