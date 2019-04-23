“صبّاح أخوان” تُنافس عربيًا بهذه المُسلسلات في رمضان

تكشف شركة “صبّاح أخوان” للمُنتج صادق الصبّاح تباعاً عن الإعلانات الترويجيّة لأعمالها الدراميّة الستّة التي تُنافس من خلالها في الموسم الرمضانيّ، في الوطن العربيّ.

وتُنافس الشركة في مصر من خلال مُسلسل “ولد الغلابة” بطولة النجم أحمد السقّا يُشاركه البطولة كلّ من النجوم محمّد ممدوح تايسون ومي عُمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمّد سامي.

أمّا المُسلسل الثاني فيحمل عنوان “فكرة بمليون جنيه” بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع ويُشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فوّاز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي ومحمّد محمود، من تأليف أمين جمال وإبراهيم مُحسن ومحمّد فتحي وشريف يُسري وإخراج وائل إحسان.

أمّا في لبنان، فينتظر الجمهور مُسلسل “خمسة ونص” من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم وقُصي خولي ومُعتصم النهار، وبمُشاركة رفيق علي أحمد ورولا حماده وتأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر

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والجزء الثالث من مُسلسل “الهيبة” ويحمل عنوان “الهيبة الحصاد” بطولة تيم حسن، ونخبة من نجوم الدراما العربية نذكر منهم منى واصف، جوزف بو نصّار، عبده شاهين، أويس مخللاتي وروزينا اللاذقاني وتأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

ومُسلسل “دقيقة صمت” بمُشاركة شركة “إيبلا” ومن بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا، ومُشاركة فادي أبي سمرا وخالد القيش وفادي الصبيح ورنا شميس ويوسف حدّاد من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.

أمّا في السعوديّة، فتدخل الشركة للمرّة الأولى في إنتاج عمل دراميّ من خلال مُسلسل “يلّا نسوق” وذلك بمُشاركة شركة “رايتكس” ومن بطولة كلّ من النجوم مروة محمّد ونرمين مُحسن وعبد المجيد الرهيدي وتأليف سامح سر الختم وأيمن حبيب وإخراج أحمد شفيق.

وأعرب المُنتج صادق الصبّاح عن حرص الشركة على مُحاكاة الوطن العربيّ في كلّ عام من خلال أعمال تحاكي الشارع والجمهور بكلّ فئاته ومن خلال مواضيع إجتماعيّة وإنسانيّة تعكس الواقع وتطرح المشاكل والحلول بقالب راقٍ يعكس هويّة شركة “صبّاح أخوان” وتاريخها ونجاحاتها التي نقلت الدراما العربيّة في السنوات الماضية إلى مكانة وضعتها على الخارطة العالميّة.