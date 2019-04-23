مفاجأة جميلة من الأمير وليام وزوجته كيت.. تعرف عليها

Apr 23, 2019 احتفالاً بعيد ميلاده الأول الذي يوافق اليوم الثلاثاء، نشر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ثلاث صور جديدة لابنهما الأصغر الأمير لويس. Advertisements وعلّق قصر “كينزجتون” إن كيت التقطت الصور هذا الشهر في منزل العائلة في نورفوك بشرق إنجلترا. وتداول رواد الانترنت الصور الجميلة للامير وليام على مواقع التواصل. ولويس هو الخامس في الترتيب إلى العرش والأخ الأصغر للأمير جورج (أربعة أعوام) والأميرة شارلوت (ثلاثة أعوام).







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