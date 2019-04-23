الدكتورة خلود: أنا رقم واحد عربيًا.. ولم أنتقصْ من قيمة نجوى كرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصتْ الفاشنيستا الكويتيّة، الدكتورة خلود، على حضور حفل إطلاق العطر الجديد، الخاصّ بشمس الأغنية اللّبنانيّة، نجوى كرم.

ويأتي حضور خلود، في الوقت الذي ما تزال أصداء الحفل، الذي أحيته نجوى كرم في منزلها بليلة رأس السّنة متواصلة، إذْ انقسم الجمهور بين مؤيّد لخطوة الفنّانة اللّبنانيّة ومعارض لها، خاصّة بعد تصريحات الفاشنيستا الكويتيّة الأخيرة عن الموضوع، مدافعة عن خطوتها، بعدما اعتبرها البعض انتقاصًا من قيمة "كرم".

وتحدّثتْ الدكتورة خلود لـ"فوشيا"، عن حفل إطلاق العطر الجديد لنجوى كرم، كما علّقتْ على ردود الفعل، التي صاحبتْ تصريحاتها بشأن الفنّانة اللّبنانيّة، وحفل رأس السّنة، بالإضافة إلى الأمور المُتعلّقة بتوأميها، ونشاطها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.