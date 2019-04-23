وعكة صحيّة تُدخلُ سوزان نجم الدين المستشفى.. ماذا حدث لها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضتْ الفنّانة السّوريّة، سوزان نجم الدين، لوعكة صحيّة، خلال تصوير مشاهدها في المسلسل المصريّ، "ابن أصول"، والذي تشارك في بطولته، إلى جانب الفنّان، حمادة هلال.

ونُقلتْ نجم الدين إلى المستشفى، إثر هذه الأزمة، وكشفتْ التّحاليل عن تعرّضها لهبوط حادّ في الدورة الدّمويّة، بسبب الإرهاق، وساعات التّصوير الطّويلة.

فيما كشفتْ بعض المصادر، أنّ النّجمة السّوريّة غادرتْ المستشفى، بعد الإطمئنان على صحّتها، وصرّحتْ بأنّها ستعود لاستئناف التّصوير، وذلك لضيق الوقت، مع اقتراب الموسم الرّمضانيّ.

وقالت الفنّانة السّوريّة بهذا الخصوص: "لم أذق النوم للأسف منذ 4 أيام، ما أثر عليَّ وتسبب في هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ودخلت المستشفى ومكثت فيها 24 ساعة فقط والحمدلله صحتي مستقرة وسأستأنف التصوير".

Advertisements

وتُنافسُ سوزان هذا الموسم، من خلال المسلسل المصريّ، "ابن أصول"، من بطولة الفنان، حمادة هلال، والفنانة، آيتن عامر، بالإضافة إلى محمد نجاتي، عماد رشاد، وآخرين.

يُذكر، أنّ مسلسل "ابن أصول"، ليس أولى تجارب الفنّانة السّوريّة في الدراما المصريّة، إذْ سبق لها المشاركة في عدد من الأعمال، أهمها، مسلسل "باب الخلق"، أمام الفنان الرّاحل محمود عبد العزيز.