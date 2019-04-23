سعد رمضان: الرياضة أبعدتني عن المخدرات وغيرها من المغريات

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: رافقت كاميرا "الخليج 365" النجم اللبناني الشاب سعد رمضان الى الصالة الرياضية حيث يتمرن بشكل دائم منذ حوالي ١١ سنة. حيث تحدث عن الرياضة وأهميتها بالنسبة له وكيف ساعدته في الحفاظ على حياة نظيفة خاليةمن المخدرات والكحول وغيرها من العادات السيئة والمغريات التي تحيط بالفنان.

وكيف أصبح مدرباً لاصدقائه في النادي، وتطرق الى حميته الغذائية ونوعية المغذيات التي يجب ان يتناولها من يرغب بجسم مثالي، وخلال اللقاء ايضاً ستتعرفون على اطيب الاطعمة بالنسبة له، وهل يجيد الطهي أم لا؟ المزيد من التفاصيل في اللقاء المصور التالي:



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