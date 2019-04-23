فنانون يصوتون في اليوم الأخير للاستفتاء على الدستور المصري

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرص عدد من الفنانين على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في مصر على مدار 3 أيام. وحصل بعضهم على إذن من أعمالهم للإدلاء بأصواتهم وعادوا لاستئناف التصوير في المشاريع الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وأدلت الفنانة حورية فرغلي بصوتها صباح أمس رغم انشغالها بمسلسلها الجديد "مملكة الغجر"، فيما استأذن ماجد المصري من فريق عمل "زلزال" ليدلي بصوته ويعود لاستئناف التصوير، فيما استغل علي ربيع وأوس أوس فترة الراحة من العمل للإدلاء بصوتيهما.

وفيما توجه نقيب الممثلين أشرف زكي للإدلاء بصوته برفقة زوجته الفنانة روجينا،أدلت الفنانتان عفاف شعيب وهالة فاخر بصوتيهما في اليوم الأخير أيضا.

وفي الجيزة أدلت الاعلامية ريهام سعيد بصوتها برفقة ابنها الذي حرصت على اصطحابه إلى لجنة الانتخابات، فيما أدلت الفنانة ليلى علوي بصوتها في لجنتها الانتخابية بمصر الجديدة قبل ساعاتٍ من إغلاق باب التصويت.



