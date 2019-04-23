إصابة الفنانة لطيفة يأزمة صحية تمنعها من الغناء

تعرضت الفنانة التونسية لطيفة لأزمة صحية شديدة، تسببت في منعها من الغناء.

الفنانة التونسية أصيبت بإلتهاب حاد في الشعب الهوائية والتهاب في الحنجرة، وهو ما دفع الأطباء لمنعها من الغناء أو الحديث بصوت عالي لمدة أسبوعين.

الأطباء أكدوا للطيفة أن عدم تنفيذها لتعليماتهم سوف يؤثر بشكل سلبي على صوتها بشكل دائم، وهو ما دفعها للإعتذار عن عدم المشاركة في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وبعض الدول العربية، حتى تتعافى بشكل تام.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة تقوم حاليا بتقديم برنامجها “حكايات لطيفة” على شبكة قنوات dmc، والذي يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

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وبرنامج “حكايات لطيفة” هو برنامج أسبوعي تستضيف خلاله الفنانة التونسية مجموعة كبيرة من النجوم على مدار 13 حلقة، وهي مدة موسم البرنامج.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي كريم نور، وقد تألقت في الجلسة بإطلالة سوداء غاية في الأناقة، حيث أطلت بفستان اسود ضيق مكشوف الصدر والذراعين، وارتدت فوقه جاكيت جلد باللون الأسود، في إطلالة من تنسيق مايسة عزب وسهر عزب.

الفنانة التونسية أسدلت شعرها القصير مع تمويجة بسيطة في تسريحة مميزة بأنامل مصفف الشعر رفايلو توما، وتزينت بمكياج ترابي قوي بلمسات الماكييرة منى جمال، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات مميزة.

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لطيفة تكشّف أنها تخوض تجربة جديدة في الغناء