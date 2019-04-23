نبيلة عبيد تتعرض لأزمة صحية وتفقد صوتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:50 صباحاً - تعرضت الممثلة المصرية نبيلة عبيد لوعكة صحية أدت إلى فقدانها لصوتها، وهو ما كشفت عنه هي مؤخراً، حيث قالت:”أعاني من أزمة صِحِيّة حيث أصبت بنزلة برد شديدة أدّت إلى فقدان صوتي وعدم قدرتي على الحديث إلا قليلاً. فأنا لا أستطيع الكلام كثيراً بسبب هذه الوعكة الصحية وشعوري بالآلام في الحنجرة”.
يشار إلى أن آخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل “كيد النسا” الجزء الثاني مع الفنانة فيفي عبده وتم عرضه قبل 7 سنوات، فيما شاركت كضيفة شرف في مسلسل “لهفة” مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال حلقة واحدة فقط عام 2014، أما آخر أفلامها فكان “مفيش غير كدا” عام 2006.
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