- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:50 صباحاً - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صوراً لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت في الصورة داخل خوض السباحة ويبدو أنها لم تكن ترتدي مايوه أو بيكيني لا بل كانت ترتدي فستاناً أو بدلة رقص وظهرت بمكياج مختلف لكن برز جمال عينيها الذي لم يتأثر أبداً بالمياه وملامحها الاجنبية التي اشتهرت بها في مصر والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز في حوض السباحة.. ماذا حصل لمكياجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.