صافيناز في حوض السباحة.. ماذا حصل لمكياجها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:50 صباحاً - نشرت الراقصة الاستعراضية ​صافيناز​ صوراً لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الصورة داخل خوض السباحة ويبدو أنها لم تكن ترتدي مايوه أو بيكيني لا بل كانت ترتدي فستاناً أو بدلة رقص وظهرت بمكياج مختلف لكن برز جمال عينيها الذي لم يتأثر أبداً بالمياه وملامحها الاجنبية التي اشتهرت بها في مصر والوطن العربي.