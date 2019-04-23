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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:50 صباحاً - تحتفل العائلة الملكية البريطانية اليوم بعيد ميلاد الامير لويس الأول وقد نشر الحساب الرسمي لقصر كينسينغتون الصور الاول الواضحة للامير الصغير احتفالاً بهذه المناسبة.
وعلق القصر على الصور : ان دوق ودوقة كينسينغتون سعيدان جدا بنشر هذه الصور الجديدة للامير لويس مع اقتراب عيد ميلاده الاول.
وهذه الصور تم التقاطها من قبل والدته كيت ميدلتون قبل ايام قليلة”
ولاحظ المعلقون ان لويس يشبه الى حد كبير شقيقه الامير جورج وشقيقته الاميرة شارلوت
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأمير لويس الاول وتنشر أول صورة واضحة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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