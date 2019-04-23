شاهدوا العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأمير لويس الاول وتنشر أول صورة واضحة له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:50 صباحاً - تحتفل العائلة الملكية البريطانية اليوم بعيد ميلاد ​الامير لويس​ الأول وقد نشر الحساب الرسمي لقصر كينسينغتون الصور الاول الواضحة للامير الصغير احتفالاً بهذه المناسبة.

وعلق القصر على الصور : ان دوق ودوقة كينسينغتون سعيدان جدا بنشر هذه الصور الجديدة للامير لويس مع اقتراب عيد ميلاده الاول.

وهذه الصور تم التقاطها من قبل والدته ​كيت ميدلتون​ قبل ايام قليلة”

ولاحظ المعلقون ان لويس يشبه الى حد كبير شقيقه ​الامير جورج​ وشقيقته ​الاميرة شارلوت

Advertisements