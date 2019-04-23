أحلام بإجازة في جزيرة بالي – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: تمضي النجمة الإماراتية أحلام إجازة قصيرة في جزيرة بالي بإندونيسيا”، وذلك بعد سلسلة الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرًا.

وشاركت أحلام الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لها من بالي وكتبت بتعليقها عليها: “من جزيرة ‎بالي الجميلة”.

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم فكتبت.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.