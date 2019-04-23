الظهور الأوّل لـ بريتني سبيرز بعد معاناتها النفسية – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: رصدت عدسات الكاميرات نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز وهي برفقة حبيبها سام اصغري في بفرلي هيلز وذلك بعد تواجدها في مستشفى للصحة النفسية.

وأتى ظهور بربيتني بعد شهر تقريبًا من تخصيصها بعض الوقت لنفسها إثر تقرير عن إجرائها فحوصًا في مستشفى للصحة النفسية لمساعدتها في التعامل مع مرض والدها.

ارتدت بريتني فستانًا واسدلت شعرها الطويل على كتفيها وظهر على وجهها التعب والتقدم في السن.

وكانت “سبيرز” قد أعلنت في كانون الثاني الفائت أنها ستلغي جميع حفلاتها الموسيقية والتزامات العمل لتكون الى جانب عائلتها بعد أن شارف والدها جايمي على الموت في تشرين الثاني الفائت نتيجة إصابته بتمزق في القولون.