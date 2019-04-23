حلا الترك تهمّش والدها في آخر تصريحاتها.. إليكم ما قالته!

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل الفنانة الشابة حلا الترك مسلسل تجاهلها لوالدها المنتج محمد الترك، وذلك بعدما ردت مؤخرًا على سؤال إحدى المذيعات حول من شجعها منذ صغرها للبقاء على خط النجاح والمثابرة المستمرة للوصول إلى الهدف المبتغى تحقيقه.

وكانت إجابة حلا صادمة لبعض المتابعين، حيث أوضحت خلال اللقاء أن والدتها منى السابر وجدّتها هما من شجعاها للاستمرار والعمل الجاد، وتجاهلت ذكر والدها الذي كانت بصحبته خلال أول ظهور لها في برنامج “آرابز غوت تالنت”، وأشرف على نشاطاتها الفنية بعد ذلك.

الجدير ذكره أن حلا الترك على خلاف مع زوجة والدها الفنانة دنيا بطمة، والتي ردت على تصريحات الشابة فيما يخص رغبتها بعودة والدها إلى والدتها منى السابر، وقالت الفنانة المغربية آنذاك أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث في أحلام حلا فقط.