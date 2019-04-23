ابنة نيللي كريم تخضع لعملية جراحية

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف طليق الفنانة المصرية نيللي كريم خبير التغذية هاني أبو النجا، عن خضوع ابنتهما لعملية جراحية ولكنه لم يحدّد تفاصيلها أو تفاصيل الوعكة الصحية التي أصابت الصغيرة.

وكتب أبو النجا من خلال حسابه على موقع “فيسبوك”: “أصدقائي أسف لعدم الرد، بنتي. بتعمل عملية بسيطة انشالله و يومين وهرجع اكلمكم”.

تجدر الإشارة إلى أن نيللي كريم وهاني أبو النجا انفصلا منذ عدة أعوام ولم يكشفا عن أسباب الطلاق الذي حدث بعد زواج استمر لسنوات طويلة.