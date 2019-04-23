شاهد: “طيبة” ابنة روبي نسخة مصغرة تفوقها جمالا – بالصورة

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متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المخرج المصري سامح عبدالعزيز صورة حديثة لابنته “طيبة”، من زوجته السابقة الفنانة روبي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.
ابنة روبي والمخرج سامح عبدالعزيز بدت نسخة مصغرة من والدتها، ولاحظ الجمهور ذلك من خلال عدد من التعليقات، فانهالت عليه عبارات الغزل التي أثنت على جمال ابنته.
يُذكر أن روبي تزوجت من سامح عبدالعزيز سرا، وفاجأت جمهورها بخاتم الزواج في حفل زفاف شقيقتها، بينما حدثت خلافات عدّة بينها وبين سامح، مما أدى إلى انفصالهما أكثر من مرة، وعاد الثنائي لبعضهما مرتين حتى حدث خلافهما الأخير أثناء تصوير مسلسل “رمضان كريم”.
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