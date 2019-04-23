تغريدة نانسي عجرم كانت كفيلة بقلب مواقع التواصل.. مفاجآت عدّة بانتظاركم!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مفاجآت عدّة تحضّرها لجمهورها في الكواليس.

ولم تكشف نانسي عن تفاصيل ما في جعبتها فكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “مفاجآت عدّة بانتظاركم قريبًا.. ترقبونا”.

تغريدة نانسي عجرم كانت كفيلة بقلب مواقع التواصل الإجتماعي وإشعال حماس الجمهور، فانهالت عليها التعليقات من محبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب وأعرب الجميع عن تشوقّهم لكل جديد منها.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل الملايين من محبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.