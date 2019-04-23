نيكولا معوض يتصدر بعد اعلانه هذا الخبر

بعد ان تألق على الساحتين الدراميتين اللبنانية والمصرية، يتجه الممثل اللبناني نيكولا معوض هذه المرة صوب العالمية من خلال تجسد الدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only Son حيث سيلعب شخصيّة النَّبي ابراهيم، بفيلم يتناول أهمّ مراحِل حَياتُه.

وزف “معوض” الخبر على حسابه على انستغرام. وكتب: “بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدّاً لإعلان انه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّلاً حول العالم، تمّ اختياري للسّفر إلى لوس أنجلسو في شهر ٦ لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل (His Only Son)”.

وتابع: “هديّة كبيرة من الله (أكتر ما بستاهل) مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لأنّي عم بلعب شخصيّة من أفضل رجال الله، النَّبي ابراهيم، بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حَياتُه.”

وبعد اعلان معوض للخبر، تداعى العديد من المتابعين والوجوه المعروفة الى تهنئته وتصدر خبر وصوله الى العالمية الانترنت.

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وكان نيكولا قد تحدث في وقت سابق ان في شهر حزيران القادم سيكون متواجداً في لوس انجلوس حيث يقوم بتصوير فيلم اميركي 100%. وأضاف انه سيكون الشخص العربي الوحيد المشارك في بطولة الفيلم العالمي وسيتحدث باللغة الانكليزية. وأشار ان الفيلم تاريخي وسيجسد فيه شخصية تاريخية معروفة جداً. نيكولا معوض الى العالمية بشخصية تاريخية

من جهة أخرى، يواصل “معوض” تصوير مشاهده ضمن مسلسل “الباشا”، الذي يعرض على قناة “الجديد”، ويحقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

ويضم العمل نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.

“الباشا” كتابة رازي وردة، اخراج كنان اسكندراني، انتاج شركة مروى غروب، وهو مسلسل تاريخي تدور احداثه في عام 1912.