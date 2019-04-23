فيديو للفاشينيستا علا فرحات مع زوجها يفجّرُ "مناقشات حادّة" بين المتابعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولتْ إحدى الصّفحات المهتمّة بالوسط الفنيّ والموضة، عبر إنستغرام، مقطع فيديو، وصفة الكثيرون بالـ"جريء"؛ حيث ظهرتْ فيه الفاشينيستا الفلسطينيّة، علا فرحات، بشكل مثير، وهي متعلّقة بزوجها، رجل الأعمال السّعوديّ الشّاب، غيث العزب، في أحد الأماكن العامّة.

وكان "غيث" يحمل علا بطريقة "غير مقبولة" في المجتمعات العربية كما أشار الجمهور، كما وجمعهما مشهدًا بدا جريئًا.

وانهالتْ تعليقات المتابعين على الفديو، حيث أكّدوا بأنّ هذه الحركات جريئة للغاية، وأنّه على الرّغم من زواجهما، فلا داعي لعرض تفاصيل حياتهما للعلن.

وفي المقابل، اعتبر كثيرون، أنّ الفيديو طبيعي جدًا، واصفين من اتّهم الزّوجين بالجرأة، ما هو إلا إنسان "رجعيّ".

يُذكر، أنّ الفاشينيستا الفلسطينيّة، علا فرحات، احتفلتْ بعقد قرانها على رجل الأعمال السّعوديّ، غيث العزب، في نوفمبر من العام الماضي. وفي ديسمبر من نفس العام، احتفلا بزواجهما العائليّ، على شاطئ البحر في دبي".