متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ "شمس الغِنيّة"، نجوى كرم، عطرًا خاصًا بها، وذلك خلال احتفال أقيم في متجر "عود ميلانو"، في وسط بيروت.
وظهرتْ نجوى كرم بإطلالة مميّزة، حيث اختارتْ هذه المرّة اللّون الأخضر، عاكسة وهج السّعادة، التي كانت تشعر بها، بهذه التّجربة الجديدة في مسيرتها، والمتوقّع أنْ تلقى رواجًا كبيرًا، نظرًا للجماهيريّة التي تتمتّع بها.
وتجدر الإشارة، الى أنّ كرم كانت قد أطلقتْ أغنيتها الجديدة "ملعون أبو العشق"، محقّقة نجاحًا كبيرًا، تجاوز الـ 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.
موقع " فوشيا"، كان حاضرًا خلال حفل إطلاق العطر، وعاد بهذا التّقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم: عطري الجديد فيه الكثير من شخصيّتي.. و2019 هي الأجمل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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