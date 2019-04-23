سعيد تحيى أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها المغربية

تحيى اليوم الثلاثاء الديفا سميرة سعيد أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها المغربية، وذلك فى كازبلانكا، ومن المقرر أن تحيى حفلها الثانى يوم 27 أبريل الحالى فى طنجة ويوم 30 أبريل في مازاكان.
آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.
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سميرة سعيد تُفاجئ العراقيين بأغنية "مدلع"
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