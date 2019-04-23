مصطفى يشارك الفنانة يسرا في عمل درامي

أعلن النجم مصطفى قمر لجمهوره عن مشاركة للفنانة يسرا في عمل فني حيث شارك جمهوره بنشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ". وعلق مصطفى على الصورة : "يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا.. ربنا يحفظك يا يسرا.. و استنونا في عمل درامي بإذن الله". يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر الفنية كان فيلمه "فين قلبي" منذ ثلاثة أعوام. Advertisements قد يهمك أيضا:الفنان مصطفى قمر يستعدّ لطرح ألبوم جديد للأطفال مصطفى قمر يشارك في بطولة "بورصة مصر"

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