إليسا تعود إلى الرومانسية مُجدّدًا بأغنية "كرهني"

طرحت الفنانة إليسا بعد طول انتظار من جمهورها، فيديو كليب أغنيتها "كرهني" عبر "يوتيوب"، والذي تصدّر مواقع التواصل ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور فور إطلاقه بسبب عودتها إلى الرومانسية.

وأطلقت إليسا فيديو كليب أغنيتها "كرهني" منذ دقائق عبر قناة "روتانا" في "يوتيوب"، وعلقت على الفيديو الجديد أنها عادت إلى الرومانسية به وتمنت للجمهور مشاهدة ممتعة للكليب الذي تستمر به في التعاون مع المخرجة إنجي جمال، وحصد الكليب أكثر من 100 ألف مشاهد في الساعة الأولى من طرحه.

ولاقى الكليب تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل وتصدر "الهاشتاغ" بعنوان الأغنية موقع "تويتر"، وبخاصة مع عودة إليسا إلى القصص الرومانسية المصورة، وتقدّم في الكليب قصة مؤثرة عن معاناة رجل لا يستطيع نسيان حبيبته حتى بعد ارتباطه بأخرى وترصد إليسا في الكليب هذه التحولات بطريقة مميزة ومؤثرة.

يذكر أن إليسا أجّلت طرح الكليب منذ الأسبوع الماضي بسبب رغبتها في خروجه بجودة جيدة، ويعدّ أولى أعمالها الفنية في 2019 بعد استئناف نشاطها مؤخرا بعدة حفلات منها حفلها الأخير في السعودية، وتستعد لاستكمال أعمالها بالمزيد من الحفلات في موسم الصيف مثل حفلها في مهرجان أعياد بيروت، بالإضافة إلى عملها في ألبومها الصيفي الجديد.

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