دنيا تستكمل تصوير القصة الثالثة من "بدل الحدوتة 3"

تستكمل النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها الخارجية فى أحداث القصة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" بمدينة الشيخ زايد، والمقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان عمرو وهبه وأخرون من النجوم.

وكان المسلسل يحمل اسم "من أول نظرة" وتم تغييره إلي الاسم الجديد، حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهررمضان، ويشارك دنيا البطولة سميرغانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبه من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.

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