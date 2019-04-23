شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف عن عمل درامى يجمعه بيسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب مصطفى قمر عن عمل درامى جديد يجمعه مع النجمة يسرا، ولم يكشف عن أى تفاصيل أخرى تخص العمل.

ونشر قمر صورة تجمعه بالنجمة يسرا عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا ربنا يحفظك يا يسرا واستنونا فى عمل درامى بإذن الله".

وعلى جانب آخر يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "فوق القمر"، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.