رغم احتدام المنافسة في عالم المشاهير فيما بينهم لضمان اختلافهم في كل شيء، لاسيما المظهر والإطلالات، حتى لا يقعوا في فخ التقليد أو ما شابه ذلك، إلا أن أحد مستخدمي تويتر باسم ماسي (18 عامًا) من شمال أفريقيا، استطاع أن يلقي الضوء على أوجه الشبه الكبيرة التي تجمع بين بعض المشاهير، وقد حظيت تغريدة ماسي عن تلك التشابهات بانتشار واسع، فأعيد نشرها 20 ألف مرة وحظيت بالإعجاب 50 ألف مرة.
وشارك ماسي صورًا لمجموعة من المشاهير وأرفقها بجوار بعضهما البعض كي يُظهِر أوجه الشبه الكبيرة بينهم، ومن أبرز هؤلاء خافيير بارديم وجيفري دين مورغان، إيما واتسون وكيرنا شيبكا، برايس دالاس هوارد وجيسيكا شاستين، أندرو غارفيلد وأندي موراي.
كما ضمت القائمة التي أدرجها ماسي في تغريدته التي نشرها على حسابه كلًا من ليلي رينهارت وبريتاني ميرفي، كاتي بيري وزوي ديشانيل، فيكتوريا جستيس ونينا دوبريف، هنري كافيل ومات بومر، مينكا كيلي ولايتون ميستر وأخيرًا فيرا فارميغا وباتريشيا أركويت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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