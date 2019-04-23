لا تزال حفلة النجم المصري الاخيرة التي احياها في الجامعة الأميركية في التجمع الخامس، الجمعة الماضي تحدث ضجة بين محبيه بسبب المفاجآت الطريفة التي شهدها الحفل.
وخلال الحفل، فاجأ النجم المصري أحد محبيه الحاضرين بين الجمهور خلال تقديمه اغنية “راجعين” الشهيرة، حيث توقف عن الغناء لثوان وطلب بعفوية وجدية من الشاب ان يطفئ السيجارة ويرميها، الامر الذي اعجب الآلاف من محبيه الذين يعتبرونه قدوة حسنة لهم في هذا الإطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه.. اطفي السيجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.