بالفيديو: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه.. اطفي السيجارة

لا تزال حفلة النجم المصري الاخيرة التي احياها في الجامعة الأميركية في التجمع الخامس، الجمعة الماضي تحدث ضجة بين محبيه بسبب المفاجآت الطريفة التي شهدها الحفل.

وخلال الحفل، فاجأ النجم المصري أحد محبيه الحاضرين بين الجمهور خلال تقديمه اغنية “راجعين” الشهيرة، حيث توقف عن الغناء لثوان وطلب بعفوية وجدية من الشاب ان يطفئ السيجارة ويرميها، الامر الذي اعجب الآلاف من محبيه الذين يعتبرونه قدوة حسنة لهم في هذا الإطار.