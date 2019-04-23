كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم "صراع العروش" ينشرون لقطات من لحظاتهم المفضلة خلف الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد عرض الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش، ورصد فتور نسبي في حماس المشاهدين للحلقات بسبب الهدوء المبالغ به في أحداثها، قررت شبكة HBO تحميس المتابعين بنشر لقطات تظهر للمرة الأولى من كواليس التصوير.

وطلبت الشركة من نجوم المسلسل بنشر لحظاتهم المفضلة من كواليس تصوير الموسم الثامن والأخير، في لقطات نالت اعجاب متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة من المسلسل في فجر يوم الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، والتي يتوقع أن تشهد بداية الحرب الكبرى المرتقبة.