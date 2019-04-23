كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثانية من "صراع العروش".. أفضل خمسة مشاهد بالحلقة وفقا لرأي الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت فجر أمس الإثنين، الحلقة الثانية من الموسم الثالث من مسلسل "صراع العروش" في موسمه الثامن والأخير، والتي شهدت أحداث مثيرة تخطف الأنفاس.

وكانت بداية التشويق من اللحظة الأولى للحلقة، ومثول شخصية "جيمي لاينستر" للمحاكمة أمام حكام الشمال، الذين عفو عنه بدورهم استعدادا للحرب الكبرى.

وجمعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المشاهد الخمس الأفضل في المسلسل وفقا لرأي الجمهور، وكان أولها الصدام بين "دانيريس تارجيريان" و"سانسا ستارك" حول مستقبل الشمال.

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وثاني مشهد كان استقبال "سانسا ستارك" لـ "ثيون جريجوي" الذي فضل العودة للشمال للقتال بجانب آل ستارك في مواجهة "ملك الليل".

وثالث المشاهد المختارة من الحلقة لحظة منح السيدة "بريين" لقب سير للمرة الأولى وتحقيق حلمها الذي تطلع له منذ ظهورها في الموسم الرابع.

ورابع أفضل المشاهد الهدنة بين "جيمي لاينستر" و شخصية "بران ستارك" رغم تسبب الأول في تحول الأخير لمقعد على كرسي متحرك.

وأخيرا كان مشهد الكشف عن شخصية "جون سنو" الحقيقية لـ "دانيريس تارجيريان"، والذي انتهت من بعده الحلقة مباشرة.