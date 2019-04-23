كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Game of Thrones الحلقة الثانية.. شخصية "آريا ستارك" تظهر في أول مشهد إباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بثت فجر أمس الإثنين الحلقة الثانية من الموسم الثالث من مسلسل "صراع العروش" في موسمه الثامن والأخير، والتي شهدت أحداث مثيرة تخطف الأنفاس.
وكانت بداية التشويق من اللحظة الأولى للحلقة، ومثول شخصية "جيمي لاينستر" للمحاكمة أمام حكام الشمال، الذين عفو عنه بدورهم استعدادا للحرب الكبرى.
وكان من أسباب الانتقادات الكبيرة التي وجهت لصناع المسلسل، الظهر الصادم لشخصية آريا ستارك في مشهد فاضح للمرة الأولى خلال أحداث المواسم السبع السابقين.
ورغم اشتهار المسلسل باحتوائه لكثرة هذه المشاهد، إلا أن ظهور آريا بمثل هذا الدور كان صادما عن غيرها من الشخصيات، لاعتياد المشاهدين على كونها أصغر شخصيات المسلسل في العمر.