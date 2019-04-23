كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع العروش الحلقة الثانية.. هدوء مبالغ به ومط بالأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت فجر أمس، الإثنين الحلقة الثانية من الموسم الثالث من مسلسل "صراع العروش" في موسمه الثامن والأخير، والتي شهدت أحداث مثيرة تخطف الأنفاس.

وكانت بداية التشويق من اللحظة الأولى للحلقة، ومثول شخصية "جيمي لاينستر" للمحاكمة أمام حكام الشمال، الذين عفو عنه بدورهم استعدادا للحرب الكبرى.

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ووجه مشاهدي الحلقة حول العالم اتهامات عدة لكتاب هذه الحلقة بالتحديد، لما شهدته على حد وصفهم من مد في الحوار ليكون مجرد حشو للأحداث في مشاهد مثل، مشهد منح السيدة "بريين" لقب فارسة.

كما عبر الملايين من مشاهدي المسلسل عن غضبهم من هدوء الأحداث في الحلقة الثانية والأولى، غير أن أحد نجوم المسلسل علق على ذلك معللا أن هذا الهدوء يسبق عاصفة من الأحداث ستظهر في الحلقات القادمة.